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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

3 مصابين فى حادث تصادم "توك توك" بعامود إنارة بالمنيا

حادث تصادم توك توك
حادث تصادم توك توك

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم توك توك بعامود إنارة بطريق المحيط بمركز أوقرقاص جنوب المنيا بسبب السرعة الزائدة تم نقلهم للمستشفى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

 

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم توك توك بعامود إنارة بطريق المحيط، أمام مركز أبوقرقاص بسبب السرعة الزائدة وقد أسفر الحادث عن إصابة كل من بندوره محمد مهني 53 سنة ومنى محمد رمضان 40 سنة، وعيد محمد جمعة 12 سنة ويقيمون جميعا بمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة.

 

انتقلت أجهزة الأمن وسيارات فرع هيئة الإسعاف حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج والأسعافات اللازمة، وحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم التحفظ على التوك توك تحت تصرف النيابة.

 

المنيا إصابة 3 أشخاص من بينهم سيدتان تصادم توك توك بعامود إنارة طريق المحيط بأبوقرقاص

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