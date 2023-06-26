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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تفتش على أكثر من 85 ألف منشأة خلال 8 أشهر

وزارة العمل
وزارة العمل

فتشت وزارة العمل على 85806 منشآت، خلال الفترة من أغسطس 2022، وحتى مارس 2023، وذلك للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة.
كما تم تنفيذ وفقا لآخر إحصاء للوزارة، 2803 حملات تفتيشية استفاد منها 367017 عاملًا، وتم تحرير عدد 6502 محضر بمخالفات لقانون العمل.
وتمت تسوية وحل مشكلة 14 حالة إضراب عمالي على مستوى محافظات الجمهورية، بينما تم تنفيذ 719 ندوة توعية حول أحكام قانون العمل ومخاطر الإدمان، وحقوق المرأة العاملة  وندوات خاصة بعمالة الأطفال استفاد منها 13033 عاملا وعاملة  بالمنشآت.
وشكلت الوزارة لجنة دائمة مع مقاولي التشييد والبناء، لبحث كافة الملفات والحوار بشأن القضايا المشتركة، بهدف صناعة بيئة عمل لائقة تستفيد منها عملية التنمية، وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي والمهني للعاملين في هذا المجال.
كما نسقت الوزارة مع وزير السياحة لتعزيز التعاون بين الوزارتين والاتحاد المصري للغرف السياحية فيما يخص دعم المنشآت السياحية والفندقية في مصر وتعزيز مفاهيم بيئة العمل اللائقة بها، والتأكيد خلال الاجتماع  على حرص الوزارتين على التوازن بين كافة الاعتبارات الواردة في قانون المنشآت السياحية والفندقية وقانون العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بالإضافة إلى تنفيذ خطة عمل مشتركة من أجل الاستمرار في تنفيذ كل الخطط والآليات المشتركة للنهوض بقطاع السياحة من منشآت وعمالة.

وكانت الوزارة قد انتهت من إجراء الانتخابات النقابية العمالية لعدد من الشركات لانتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية والأعضاء المنتخبين في مجالس إدارة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وإجراء مفاوضة جماعية في العديد من الشركات منها  "كيما أسوان - شركة أولاد رجب - شركة الترسانة النيلية" إحدى شركات هيئة قناة السويس - شركة "فلورا للورق".

وزارة العمل التفتيش منشأت قوانين العمل إضراب عمالي

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