محافظ أسيوط يناقش سبل دعم حملة "100 يوم صحة"

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماع القيادات التنفيذية بالمحافظة لمناقشة سبل دعم حملة "100 يوم صحة"، التي تم إطلاقها أمس الأحد وتستمر لمدة 100 يوم، تحت شعار "معاك من أول يوم" لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية بالمجان في قطاع الصحة والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء. وذلك تزامنًا مع إطلاق المبادرة من العاصمة الإدارية بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان لتكون نقطة انطلاق لباقي المحافظات، ضمن خطة تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

حضر الاجتماع المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، واللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتورة نهى عبدالله، مدير عام الرعاية الأساسية ومسئول المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة، والدكتورة عفاف نجاح، عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة، ومديرو المديريات ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولو شركات المرافق بالمحافظة.

واستعرضت الدكتورة نهى عبدالله والدكتورة عفاف نجاح مراحل تنفيذ حملة "100 يوم صحة" بالمحافظة، والتي تستهدف تقديم كل خدماتها بالمجان للمواطنين وتفعيل 11 مبادرة رئاسية في قطاع الصحة، من خلال 200 فريق طبي على مستوى المحافظة، منها 43 فريقًا متحركًا و158 فريقًا ثابتًا بالوحدات الصحية، موزعين على 13 إدارة صحية تقدم خدماتها بالمجان للمواطنين، طوال أيام الحملة من 25 يونيو وطوال أيام العيد وحتى أول أكتوبر، منها أماكن ثابتة وهي أمام حديقة الفردوس ومنطقة الممشى السياحي بحي شرق ومنطقة ميدان المحطة بمدينة أسيوط وبمدينة أبوتيج، بالإضافة إلى مواقع الفرق الثابتة بالمراكز والأحياء وأماكن التجمعات والوحدات الصحية.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على جاهزية الأطقم الطبية وأعضاء الفرق وفقًا للخطة التى تم وضعها على أن يتم العمل بالفرق الثابتة بجميع المبادرات والتسجيل الإلكتروني وكذلك الورقي، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والمستهلكات والمطبوعات والتدريب حال الاحتياج لذلك، والتنسيق التام بين جميع الإدارات الفنية المعنية بالمديرية، وبجاهزية الفرق المتنقلة وانتظام الفرق الثابتة بالوحدات الصحية وأماكن التجمعات بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى ورؤساء المراكز والأحياء، وذلك طوال فترة عمل الحملة، وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية بجميع المنشآت وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة مع التنسيق بين منسقي المبادرات الرئاسية وإدارات الطب العلاجي، والرعاية الأساسية، وتنظيم الأسرة، ومركز المعلومات، والتواصل المجتمعي والتوعية.

ووجه محافظ أسيوط القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتقديم كل سبل الدعم لفعاليات الحملة وللفرق الثابتة والمتنقلة وتكثيف أعمال الدعاية والإعلان عن الحملة بمختلف الوسائل بالقرى والمراكز، وتسهيل وصول المواطنين لأماكن الفرق، معلنًا دعمه الكامل للحملة وتكثيف الدعاية والإعلان عنها بمختلف الوسائل، واستهداف أماكن تجمعات المواطنين أمام دور العبادة ومحطات القطار والأتوبيس والمواقف والحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين، مؤكدًا على ضرورة تجهيز الأطقم الطبية المشاركة فى الفرق الثابتة والمتحركة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وخاصة خدمات المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة، والتى تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لفعاليات الحملة بمختلف مواقع العمل وتوجيه رؤساء المراكز والأحياء لتقديم كل الدعم والتسهيلات للحملة.

وأوضح المحافظ أنه شهد إطلاق الحملة بديوان عام المحافظة أمس الأحد، بحضور ومشاركة قيادات مديرية الصحة والقيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى، وسط إقبال كبير من العاملين بالديوان العام للماحفظة ومختلف الإدارات لإجراء الكشف الطبى والتحاليل الطبية الشاملة، والاستفادة من خدمات الحملة، لافتًا إلى أن الحملة تستهدف إجراء مسوح طبية وتوفير الدواء والعلاج للمرضى وتكثيف وتفعيل الأعمال الوقائية والخدمات البيئية ونشر الوعى الصحى فى مجال الصحة الإنجابية، فضلًا عن تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية والعامة لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة، موجهًا الشكر للقائمين على القوافل وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفانى فى العمل.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع