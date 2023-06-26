بعد ضم نكونكو.. أغلى 10 صفقات فى تاريخ تشيلسى

نجح نادي تشيلسي الإنجليزي في حسم صفقة مميزة خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو.

وانضم الفرنسي كريستوفر نكونكو إلى قائمة أغلى صفقات تشيلسي التي أبرمها في تاريخ النادي، خلف الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق.

بعد ضم نكونكو.. أغلى صفقات أبرمها نادي تشيلسي في تاريخ النادي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم أغلى 10 صفقات أبرمها نادي تشيلسي في تاريخ النادي، وذلك على النحو التالي:

1- الأرجنتيني إنزو فيرنانديز

انضم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز إلى صفوف تشيلسي في يناير 2023، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، مقابل 121 مليون يورو.

2- البلجيكي روميلو لوكاكو

انتقل البلجيكي روميلو لوكاكو إلى صفوف تشيلسي في صيف 2021، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، مقابل 113 مليون يورو.

3- الفرنسي ويسلي فوفانا

انضم الفرنسي ويسلي فوفانا إلى تشيلسي في صيف 2022، قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي، مقابل 80 مليون و400 ألف يورو.

4- الألماني كاي هافيرتز

انتقل كاي هافيرتز إلى فريق تشيلسي في صيف 2020، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني، مقابل 80 مليون يورو.

5- الإسباني كيبا أريزابالاجا

انضم الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا إلى صفوف تشيلسي في صيف 2018، قادمًا من أتلتيك بيلباو، مقابل 80 مليون يورو.

6- الأوكراني ميخايلو مودريك

نجح تشيلسي في التعاقد مع ميخايلو مودريك، في يناير 2023، قادمًا من شاختار دونيتسك الأوكراني، مقابل 70 مليون يورو.

7- الإسباني ألفارو موراتا

انتقل ألفارو موراتا إلى صفوف تشيلسي في صيف 2017، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، مقابل 66 مليون يورو.

8- الإسباني مارك كوكوريلا

انضم الإسباني مارك كوكوريلا إلى تشيلسي في صيف 2022 الماضي، قادمًا من برايتون الإنجليزي، مقابل 65 مليون و300 ألف يورو.

9- الفرنسي كريستوفر نكونكو

تمكّن تشيلسي من التعاقد مع الفرنسي كريستوفر نكونكو في صيف 2023 الحالي، قادمًا من لايبزيج الألماني، مقابل 65 مليون يورو.

10- الأمريكي كريستيان بوليسيتش

انضم الأمريكي كريستيان بوليسيتش إلى صفوف تشيلسي في يناير 2019، قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني، مقابل 64 مليون يورو.