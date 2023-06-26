جامعة أسوان توزع 120 كرتونة من "حياة كريمة" بمناسبة عيد الأضحى

وزعت جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان، 120 كوتونة مساعدات مواد غذائية من مؤسسة “حياة كريمة” للفئات الأكثر احتياجا من العاملين بالجامعة.

وشملت العاملين بالجامعة من العمال وأصحاب الحرف، ويأتي ذلك في إطار التكافل الاجتماعي والعمل على مساعدتهم في ظل الظروف المعيشية وتدني الأجور لهم ومن أجل رسم البسمة علي وجوههم.

ووجه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة للدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان بمناسبة قرب حلول أيام عيد الأضحي المبارك، وجميع العاملين ومنتسبي الجامعة.