دورة تدريبية بعنوان "سفراء الحضارة.. مهارات ومتطلبات" في مكتبة الإسكندرية 

نظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع متحف المجوهرات الملكية دورة تدريبية بعنوان "سفراء الحضارة.. مهارات ومتطلبات" في 4 يوليو المقبل.

تهدف الدورة التدريبية إلى تأهيل نحو 70 خريجًا (بحد أقصى) من كلية الآثار وكلية الآداب (قسمي الآثار والتاريخ) وكلية السياحة والفنادق لسوق العمل في المجال السياحي والأثري؛ كالمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة، وذلك من خلال العمل على تنمية قدراتهم العملية والشخصية، ومساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة لمواكبة العصر.

يقوم التدريب على عدد من المحاضرات تُلقيها نخبة متميزة متخصصة في المجال الأثري والسياحي، وفي مجال التدريب وتنمية المهارات؛ بالإضافة إلى إقامة ورش عمل، وجولات ميدانية لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف المختلفة.

ويقدم المتدربون في نهاية الدورة التدريبية مشروعًا صغيرًا يتناول متحفًا أو موقعًا أثريًا أو منشأة سياحية للتسويق لها.

يذكر أن الدورة تقام في إطار خطة عمل المتاحف وحرصها الدائم على المشاركة المجتمعية، وإيمانًا من مكتبة الإسكندرية بقوة المتاحف ودورها الفعال والمثمر بين جميع فئات المجتمع، وخصوصًا فئة الشباب.

كان استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، السيدة إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والوفد المرافق لها، لتبادل الرؤى والأفكار، والوصول إلى خطط واستراتيجيات، لضبط معدلات النمو السكاني، توفيرًا لحياة صحية واجتماعية شاملة للمواطن المصري.

يأتي الاجتماع في إطار الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المقرر عقده في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، تحت رعاية وبحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

والذي سيضم لفيف من وزراء الصحة العرب، وعدد من الخبراء والكوادر المنوطة بشأن السكاني، حيث يُعد المؤتمر، منصة عالمية هامة، لاستعراض تجارب الدول الناجحة في هذا الشأن، وخطوة هامة لتبادل الخبرات بين مصر والدول الناجحة في الحد من معدلات الزيادة السكانية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، أطلع منسق الأمم المتحدة، على التصورات الخاصة بخطة عمل المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والتي بدأت بتشكيل لجان فنية لتحديد المهام والأدوار ومتابعة التنفيذ ومعدلات الإنجاز، ومنها إجراءات التسجيل على الموقع الإلكتروني للمؤتمر، والأماكن المخصصة لعقد المحاضرات والجلسات، بما يضمن خروج المؤتمر بصورة مشرفة تليق بمكانة الدولة المصرية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير ناقش مع السيدة إيلينا بانوفا، خطة تكثيف الحملات التوعوية بأهمية الحفاظ على التوازن السكاني، بما يساهم في الخروج من المؤتمر بنتائج إيجابية ملموسة، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنسيق بشكل مستمر، بما يضمن الوصول إلى أفضل النتائج.