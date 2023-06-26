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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فى الذكرى 53 لبناء حائط الصواريخ.. الفريق «حجازى»: «الدفاع الجوى بتر ذراع العدو فى حرب 1973»

الفريق محمد حجازي
الفريق محمد حجازي

احتفلت قوات الدفاع الجوي بالذكرى الثالثة والخمسين لبناء حائط الصواريخ في 30 من يونيو عام 1970، والذي اتخذ عيدا لقوات الدفاع الجوي.

وعقد الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي، مؤتمرا صحفيا وجه خلاله التحية والتقدير والاعتزاز لرجال الدفاع الجوي الذين قدموا أرواحهم لتظل راية الوطن عالية خفاقة إلى أبد الدهر.

وقال قائد قوات الدفاع الجوي في المؤتمر، إن صفحات تاريخ العسكرية المصرية لا تنضب يسطرها رجال بالبطولات والتضحيات، وبين طياته نجد الحدث الأكبر للقوة الرابعة في قواتنا المسلحة الباسلة، يوم 30 من يونيو، ونحتفل فيه اليوم بالعيد الـ53 بعيد قوات الدفاع الجوي المصري، ويعتبر بمثابة الإعلان الحقيقي عن بناء حائط الصواريخ.

وأضاف أن حائط الصواريخ شاهد على تساقط طائرات العدو وبتر ذراعه الطولية، واللبنة الأولى في صرح الانتصار العظيم للجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة 1973، متابعا “وكان لزاما علينا في هذا اليوم، التقدم بالشكر والعرفان للقادة والرواد الأوائل من رجال الدفاع الجوي الذين سبقونا في تولي المسئولية وحملوا لواء الشرف والواجب فاستحقوا منا كل التقدير والاعتزاز”.

ووجه التحية لرجال الدفاع الجوي حماة سماء مصر ودرعها الواقي المرابضين في كافة ربوع وحدود مصرنا الحبيبة، قائلا: “كونوا دائما على قدر المسئولية وعند حسن ظن شعبكم الأبي، وكونوا أداة للتحديث والتطوير وبناء المستقبل، كونوا القدوة والمثل في نكران الذات فداءً لوطننا الحبيب”.

وبهدذه المناسبة، وجه رسالة اطمئنان لشعب مصر الكريم بأن قوات الدفاع الجوي تعمل ليلاً ونهارًا سلمًا وحربًا عازمة على حماية سماء مصر ضد كل من تسول له نفسه الاقتراب منها، مضيفا: "نجدد العهد على أن نحافظ على راية الوطن عالية خفاقة، وإننا إذ نؤكد للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن قوات الدفاع الجوي ماضية في التطوير والتحديث وزيادة قدرتها القتالية لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات محافظين على سماء مصر سلمًا وحربًا".

ووجه تحية إجلال وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مجددا العهد له أن تظل قوات الدفاع الجوي جنودًا أوفياء بناة للمستقبل حافظين العهد مضحين بكل غال ونفيس، لحفظ هيبة الأمة وقدسية سماء مصر لتظل مصر درعًا للأمة العربية".

واختتم قائد قوات الدفاع الجوي: “حمى الله مصر شعبًا عظيمًا، وجيشًا باسلاً يحمى الإنجازات، ويصون المقدسات”.

قائد قوات الدفاع الجوي الدفاع الجوي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق محمد حجازي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

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