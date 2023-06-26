نصائح مهمة للحفاظ على صحة وسعادة طفلك في الأجواء الحارة

مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة يحتاج الأطفال إلى اتباع نظام بعينه من أجل الحفاظ على رطوبة أجسامهم، وحتى لا يتعرضوا للأمراض المنتشرة في فصل الصيف.

قدمي لطفلك نظامًا غذائيًا مغذيًا ومتوازنًا لطفلك وتجنب الأطعمة المقلية والوجبات السريعة، والأطعمة على جانب الطريق وكذلك الطعام النيء غير المطبوخ.

تأكدي من أن أطفالك يشربون مياه نقية.

حافظي على نظافة بيئتك لتجنب تكاثر البعوض لمنع انتشار الملاريا وحمى الضنك والأمراض الأخرى.

يجب تجفيف الملابس و الأحذية المبللة في الخارج لمنع الالتهابات الفطرية، وتأكدي من أن أطفالك يغسلون أيديهم جيدًا قبل الوجبات.

حافظي على النشاط البدني على الرغم من أنه قد يكون نشاطًا بدنيًا داخليًا مثل القفز والتنقل وتنس الطاولة وما إلى ذلك، واستخدم الملابس المناسبة، تجنب استخدام الملابس الخشنة.

ضعي بودرة التلك على الجسم، سوف تعمل جيدا على رطوبته.

أدخلي الريحان والقرفة والليمون والزنجبيل والتوابل الأخرى في النظام الغذائي، السبب هو أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة التي تساعد في الوقاية من الأمراض.

إذا كان طفلك عرضة للحساسية فاحرصي على فحص الجدران والسجاد والستائر لنمو الجراثيم المسببة للعدوى.

تجنبي الاتصال الوثيق مع المرضى وخاصة سوائل الجسم،إذا كان شخص ما في المنزل مريضًا فقم بتنظيف الأماكن والأشياء الملوثة بشكل متكرر للحد من انتشار الجراثيم المسببة للعدوى.

أشركي أطفالك في أنشطة مختلفة لإبقائهم متحمسين عقليًا وتشجيعهم على المشاركة في الهوايات التي يستمتعون بها والاستفادة من وقت ممتع معًا لتعزيز الروابط القوية والتواصل.

تجنبي قطع الخضار والفواكه، واطلبي من الأطفال الابتعاد عن المياه المتسخة.

استخدمي ناموسية إذا لزم الأمر، واطلبي من أطفالك غسل أقدامهم بشكل صحيح بالماء الفاتر بعد الدخول من الخارج.

تجنبي ارتداء الأحذية البلاستيكية أو القماشية أو الجلدية، ارتدي الصنادل غير الرسمية أو الأحذية الخفيفة.

ضعي البودرة المضادة للفطريات لتجنب الالتهابات إذا اضطروا إلى ارتداء الأحذية.