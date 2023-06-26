محافظ قنا يهنئ الرئيس بعيد الأضحى المبارك

بعث اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وجاء نصها: "يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا، أسمى آيات الإعزاز والتقدير، مع أطيب التمنيات والدعوات والتهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على فخامتكم ومصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، كما نتوجه إلى الله في هذه الأيام المباركة بالدعاء أن يوفق فخامتكم لما فيه خير مصرنا الغالية.

وبعث محافظ قنا برقيات تهنئة بهذه المناسبة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والفريق محمد زكي بدر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.