ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يهنئ الرئيس بعيد الأضحى المبارك

محافظة قنا
محافظة قنا

بعث اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وجاء نصها: "يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا، أسمى آيات الإعزاز والتقدير، مع أطيب التمنيات والدعوات والتهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على فخامتكم ومصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، كما نتوجه إلى الله في هذه الأيام المباركة بالدعاء أن يوفق فخامتكم لما فيه خير مصرنا الغالية.

وبعث محافظ قنا برقيات تهنئة بهذه المناسبة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والفريق محمد زكي بدر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.

إستقبالهم أحمد الطيب احتياجاتهم أشرف الداودي محافظ قنا اشرف الداودي أعاد الأستاذ الدكتور

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحل أزمة تذاكر قطارات الصعيد

"انشطار نصفى" وراء انهيار "عقار الإسكندرية".. والمحافظ يصل موقع الحادث (صور)

حريق أسفل أنقاض "عقار الإسكندرية" المنهار (صور)

التعاملات الصباحية| أسعار طبق البيض اليوم الاثنين 26-6-2023

موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى للبنوك 2023

الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع "عقار الإسكندرية" المنهار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟