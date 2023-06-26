أهلى جدة يقدم عرضًا مُغريًا لضم فيرمينو حتى 2026

لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول السابق، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان روبرتو فيرمينو قد رحل عن صفوف ليفربول بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المنصرم 2022/ 2023، ليرتبط اسمه بالعديد من الأندية الراغبة في الحصول على خدماته.

أهلي جدة يدخل في مفاوضات لضم فيرمينو حتى 2026

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن نادي أهلي جدة السعودي أبدى رغبته الشديدة في التعاقد مع فيرمينو في الصيف في صفقة انتقال حر بالمجان.

وأفاد الصحفي "فابريزيو رومانو"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن مسئولي أهلي جدة يريدون تدعيم الجبهة الهجومية بصفقة مميزة، من خلال تقديمهم عرضًا مُغريًا لضم فيرمينو.

وأشار الصحفي "رومانو"، إلى وجود مفاوضات بين الطرفين بشأن انتقال فيرمينو إلى صفوف أهلي جدة بعقد لمدة 3 سنوات، أي حتى يونيو 2026.

وأشار الصحفي الإيطالي، إلى أن أهلي جدة ينتظر الرد النهائي من فيرمينو، وفي حال موافقة اللاعب، فإنه سيوّقع على العقود هذا الأسبوع، ما بين الأربعاء حتى الجمعة المقبلين.

من ناحية أخرى، يواصل أهلي جدة محاولاته لحسم صفقة النجم السنغالي إدوارد ميندي، حارس تشيلسي الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

يأتي ذلك في إطار خطة السعودية لحدوث طفرة قوية في المنافسات المحلية، وترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم في أوروبا.

وكان فريق أهلي جدة قد نجح في العودة إلى الدوري السعودي الممتاز للموسم الجديد 2023/ 2024، بعدما صعد من الدرجة الثانية تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قبل أن يرحل عن منصبه ويتولى مسئولية تدريب فريق الوحدة الإماراتي.