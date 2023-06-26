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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أهم 6 مهام لـ"البترول" فى تنمية الاقتصاد المصرى

وزارة البترول والثروة
وزارة البترول والثروة المعدنية

تعد وزارة البترول والثروة المعدنية في أي بلد من أهم الوزارات التي تلعب دورًا حيويًا في تنمية الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة والموارد المعدنية، وتحمل الوزارة في مصر مسؤولية كبيرة في إدارة وتنظيم هذين القطاعين الحيويين.

مهام وزارة البترول فى تنمية الاقتصاد المصري

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر على تحقيق العديد من الأهداف والتحديات، منها:

1- زيادة الإنتاج البترولي:

تعمل الوزارة على تنفيذ البرامج والمشاريع التي تهدف إلى زيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي في مصر، وتشمل هذه الجهود التنقيب والاستكشاف في مناطق جديدة وتطوير حقول البترول والغاز القائمة لزيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

2- تطوير صناعة التكرير: 

تعمل الوزارة على تطوير وتحديث منشآت التكرير في مصر لزيادة القدرة التكريرية وتحسين جودة المنتجات البترولية، وتهدف هذه الجهود إلى تلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية وتحقيق فائض تصديري.

3- تطوير قطاع التعدين:

تعمل وزارة البترول على تطوير وإعادة هيكلة قطاع التعدين لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال طرح المزايدات للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن فى مصر والعمل على القيمة المضافة، من خلال تعديل قانون الثروة المعدنية، ومنح المستثمرين حوافز وتسهيلات وتذليل العقبات لوجود مناخ استثمارى آمن، فى ظل الاستقرار الأمنى والسياسي الذى تشهده البلاد بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

4- التنويع الطاقي: 

تسعى الوزارة إلى تنويع مصادر الطاقة في مصر وزيادة استخدام الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، تتضمن جهود الوزارة تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتوفير البنية التحتية اللازمة لتوليد هذه الطاقة النظيفة.

5- تنظيم القطاع وتطوير السياسات:

تلعب الوزارة دورًا رئيسيًا في وضع السياسات والتشريعات اللازمة لتنظيم قطاع البترول والثروة المعدنية، وتعمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لجذب الاستثمارات وتعزيز المنافسة وتحسين بيئة الأعمال في هذين القطاعين.

6- التعاون الدولي: 

تسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون الدولي في قطاع البترول والثروة المعدنية، وقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع شركات ودول أجنبية لتبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الاستكشاف والإنتاج والتكرير.

إن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر تعكس التزامها الراسخ بتنمية القطاعين الحيويين وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية والطاقة، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار وتعزيز التعاون الدولي، كما تستمر جهود الوزارة في تعزيز قدرات مصر وتحقيق التنمية المستدامة في هذين القطاعين المهمين.

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