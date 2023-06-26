مجلس كلية التجارة يكرم رئيس جامعة عين شمس ونائبه للدراسات العليا

كرم مجلس كلية التجارة بجامعة عين شمس في جلسته كلاً من الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث حيث قام الدكتور خالد قدري عميد الكلية بإهداءهم درع التكريم بحضور أعضاء مجلس الكلية.

في كلمته تقدم الدكتور محمود المتيني بالشكر والتقدير إلى كلية التجارة و الدكتور خالد قدري على هذا التكريم ، مؤكداً أن روح الفريق التى يتحلى بها كافة قيادات الجامعة والكليات تعد من أهم أسباب الانجازات التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن إدارة كلية التجارة متميزة وشريك فاعل في كافة النجاحات التى حققتها الجامعة، مؤكدا أن هناك خطة طموحة تم وضعها للجامعة، وأن ما تم تحقيقه يمثل جزء منها، وستستمر التطويرات للوصول إلي الأفضل.

وأكد أن الجامعة تسعى لتحقيق بيئة تعليمية جاذبة، فى ظل تنافس وسباق محموم و متسارع، ودعا إلي تشجيع النشر الدولي والسعى لرفع التصنيف الدولي للجامعة.

كذلك تقدم الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالشكر على التكريم، مشيدا بإدارة كلية التجارة واصفا إياها بأنها إدارة منضبطة ودؤوبة لتقديم خدمة تعليمية متميزة لطلابها ، كما أن أساتذة الكلية كانوا خير معين لإدارة الجامعة في الكثير من الأمور خاصة الإدارية والمالية.

ودعا قيادات الكلية إلى تحفيز الباحثين على النشر الدولى خاصة في مجالى العلوم الإنسانية والاجتماعية.

فى كلمته أشاد الدكتور خالد قدرى بالإنجازات غير مسبوقة التى شهدتها كافة قطاعات الجامعة خلال تولي الدكتور محمود المتيني رئاسة الجامعة ، إلى جانب تطوير البنية التحتية وإطلاق مشروعات مثل مدينة عين شمس الطبية ، والجامعة الأهلية ، وانشاء مبنى الشبكات ومركز الابتكار ، بالإضافة إلي التطوير الذي شهدته أعمال الكنترول والامتحانات والمقررات الإلكترونية ، والتصنيف الدولي للجامعة وغيرها من الإنجازات.

كما أشاد بالتطوير الذي شهده قطاع الدراسات العليا خلال فترة رئاسة الدكتور أيمن صالح له، ودوره في رفع كفاءة البحث العلمى والنشر الدولى ، وتطوير اللوائح لخدمة البحث العلمي فى الجامعة.

في كلمتها أكدت الدكتورة هيام وهبه وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أن الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة يتمتع برؤية مستقبلية استطاع من خلالها إحراز تقدم ملحوظ في كافة قطاعات الجامعة .

كما أشادت بدور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، في الارتقاء بمنظومة الدراسات العليا والبحث العلمى داخل الجامعة واهتمامه بالطلاب وتذليل كافة المعوقات التى تواجههم بالإضافة إلي اهتمامه بالنشر الدولي .

والجدير بالذكر ايضا حضر التكريم مجموعتي طلاب منحة شيكاغو خلال الأعوام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ و ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وقدم الطلاب باقات الزهور لكل من الدكتور محمود المتينى،الدكتور ايمن صالح موجهين الشكر لادارة الجامعة وإدارة الكلية علي ما قدموه من جهد ودعم لطلاب منحة شيكاغو.