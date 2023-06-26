رئيس البرلمان العربى يُهنئ جمهورية جيبوتى بذكرى عيد الاستقلال

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، وحكومة وبرلمان وشعب جيبوتي، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، الذي يتم الاحتفال به في 27 يونيو من كل عام.

وأعرب "العسومي" عن تقديره واعتزازه للإنجازات التي حققتها جمهورية جيبوتي في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، داعيًا الله عز وجل لجمهورية جيبوتي ولشعبها العزيز تحقيق مزيد من التقدم والرخاء والازدهار.

وفي سياق آخر، رحب البرلمان العربي بقرار الإدارة الأمريكية بشأن وقف التعاون وكل أشكال الدعم للمشاريع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أنها خطوة على الطريق الصحيح لوقف الدعم للمستوطنات غير المشروعة والتعامل مع المشروعات المقامة فيها، والتي تعد غير قانونية وتمثل تعديًا مباشرًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في أراضيه المحتلة.

واعتبر البرلمان العربي أن هذا القرار يمكن أن يشكل بداية للتعامل الأمريكي الصحيح والمفروض تجاه القضية الفلسطينية، وبما يساهم في وقف الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوة وعدم التعامل مع هذه المستوطنات غير الشرعية امتثالًا لقرارات الأمم المتحدة، ودعمًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وفي وقت سابق، حذر المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة، من تصاعد العنف في الضفة وما يمثله هذا من خطورة، مطالبًا الحكومة الإسرائيلية بالالتزام بالقانون الدولي وإجراء تحقيق فعال حول انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية.

وكان مستوطنون إسرائيليون أقاموا خلال الأسبوع الماضي 7 بؤر استيطانية عشوائية بالضفة الغربية المحتلة، خلال ساعات معدودة بعلم الحكومة الإسرائيلية، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.