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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"سفراء الحضارة.. مهارات ومتطلبات" دورة تدريبية في مكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

 يُنظِّم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع متحف المجوهرات الملكية، دورة تدريبية بعنوان: «سفراء الحضارة.. مهارات ومتطلبات» في الفترة من 4 إلى 11 يوليو 2023، وذلك بقاعة الأوديتوريوم بمكتبة الإسكندرية. 

تهدف الدورة التدريبية إلى تأهيل نحو 70 خريجًا (بحد أقصى) من كلية الآثار وكلية الآداب (قسمي الآثار والتاريخ) وكلية السياحة والفنادق لسوق العمل في المجال السياحي والأثري؛ كالمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة، وذلك من خلال العمل على تنمية قدراتهم العملية والشخصية، ومساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة لمواكبة العصر.

يقوم التدريب على عدد من المحاضرات تُلقيها نخبة متميزة متخصصة في المجال الأثري والسياحي، وفي مجال التدريب وتنمية المهارات؛ بالإضافة إلى إقامة ورش عمل، وجولات ميدانية لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف المختلفة. وفي نهاية الدورة التدريبية، يقدم المتدربون مشروعًا صغيرًا يتناول متحف أو موقع أثري أو منشأة سياحية للتسويق لها. وتُناقش المشروعات المقدمة من المتدربين بعد إتمامها يوم الأحد، 16 يوليو 2023.

متحف الآثار متحف المجوهرات الملكية دورة تدريبية مكتبة الاسكندرية تأهيل نحو 70 خريج ا المجال الأثري والسياحي

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