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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الرمان خلال يونيو

محصول الرمان
محصول الرمان

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الرمان مراعاتها، خلال شهر يونيو:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات 
-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة
-وضع سنادات بجوار الشتلات الضعيفة
-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
-الاهتمام بالري وعدم التعطيش وبصفة خاصة في المزارع المثمرة
-تفطيم وفرز الشتلات وتجهيزها للزراعة في التربة المستديمة
ثانيا:التسميد
- الأشجار التي تروى بالغمر
-الأشجار عمر سنة الى عامان يتم إضافة 150 جم 200جم سلفات نشادر او 100 نترات نشادر
-يتم أضافة 350 جم سلفات نشادر للأشجار أكبر من 3 سنوات
-يتم اضافة 200 جم سلفات بوتاسيوم للاعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 350 جم
ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم بمعدل 2 تسميد فى الشهر
ب- تسميد أشجار الرمان التي تروى بالتنقيط
الرية الأولى – يضاف 2ك سلفات نشادر
الرية الثانية -  يضاف 3ك سماد مركب 19 – 19 – 19
الرية الثالثة -  يضاف 3ك سلفات بوتاسيوم
الرية الربعة -  يضاف 1لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر
يضاف1لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوم بتبادل مع 1لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم
التسميد الورقي
300جم حديد مخلبى+ 150جم ذنك مخلبي +150جم منجنيز مخلبى +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +200جم يوريا (لرفع كفاءة الامتصاص)
ثالثا: برنامج الري 
السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 30 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 45 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 60 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 70 لتر/ الشجرة 
السنة السادسة 80 لتر/ الشجرة 
رابعا: برنامج المكافحة 
مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
-يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل و قائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لتر ماء و يكون الرش في آخر اليوم بعد الساعة الرابعة عصرا حتي لا تؤدي الحرارة الشديدة التي تشوه الازهار و جفافها

-مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب في الشالات الصغيرة والتي لا تحمل ازهار حتى لا يؤثر الرش على الازهار ويؤدي الي تساقط الازهار وانخفاض المحصول النهائي
لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة
-فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق الخوخ في البداية قبل انتشار الاصابة
-مكافحة الاكاروسات برش فيرتيميك 1سم / لتر ماء +مادة ناشرة رش اباماكس بمعدل 1 سم / التر ماء + متدة ناشرة

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الرمان خلال شهر

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