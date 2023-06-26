المصريين الأحرار يهنئ الرئيس السيسي والشعب بعيد الأضحى

تقدم حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، بالتهنئة إلى عموم الشعب المصري العظيم والرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصر وأهلها بالخير واليمن والبركات.

وبعث رئيس الحزب برقية تهنئة للرئيس جاء نصها: «فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية ..بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن قيادات وأعضاء حزب المصريين الأحرار ..يطيب لنا أن نبعث لسيادتكم بخالص التهاني وأطيب الأماني بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علي سيادتكم بموفور الصحة والسلام، وندعو الله أن يحفظكم قائداً يحمل الوطن في قلبه ويرنو إلى رفعة مصرنا الحبيبة».

واضاف:"إنه لمن دواعي سرورنا أن ننتهز تلك المناسبة العطرة، حتي نُعرب عن بالغ اعتزازنا وفخرنا بكل جهودكم الطيبة وتقديرنا لكل عطاء تقدمه في سبيل الوطن والمواطنين".

وتابع الحزب «من منطلق وطني ومحبة خالصة لفخامتكم نؤكد دعمنا وتأييدنا الكامل لسيادتكم في كل مسار وطريق تخطو صوبه لصالح بلدنا العزيز..حفظ الله مصر وأهلها وقائدها الأمين..وكل عام وسيادتكم بخير وسلام».

كما أرسل الحزب برقيات تهنئة بعيد الأضحى المبارك إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وعددا من المؤسسات المعنية والوزراء والمسئولين.

ووجه رئيس حزب المصريين الأحرار الرسالة الدورية للأعضاء بمناسبة الأعياد والمناسبات يهنئ بحلول العيد ويؤكد علي مواصلة مسيرة العطاء دون كلل لخدمة مصر علي كافة الأصعدة ومن كافة ربوعها عبر أمانات الحزب ولجانه النوعية.

ووجه رئيس حزب المصريين الأحرار الرسالة الدورية للأعضاء بمناسبة الأعياد والمناسبات يهنئ بحلول العيد ويؤكد علي مواصلة مسيرة العطاء دون كلل لخدمة مصر علي كافة الأصعدة ومن كافة ربوعها عبر أمانات الحزب ولجانه النوعية.