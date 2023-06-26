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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل تعتقل 7 شبان من رام الله

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

اعتقل الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 7 شبان من قريتي بيتين وأبوشخيدم شرق وشمال رام الله.

وأشارت مصادر إلى أن الاحتلال اعتقل شقيقين للضغط على شقيقهما الثالث نجم ليسلم نفسه لجيش الاحتلال، بحسب ما ذكرت الوكالة الفلسطينية. 

ولفتت إلى أن الاحتلال اعتقل من بلدة أبوشخيدم شمال رام الله 3 شبان وهم: إسماعيل أبوشخيدم، وفهد قنداح، وعبدالله أبوشخيدم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي بلدة سلواد، اندلعت مواجهات بين جيش الاحتلال وعدد من الشبان، وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، أو اعتقالات.

وفي وقت سابق، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي شابًا وفتش عدة منازل ومستودع أدوية في الخليل.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، وفتشت مستودعًا للأدوية يعود لبشار الخطيب، وعدة منازل، وعبثت بمحتوياتها، عُرف من أصحابها: عبدالخالق النتشة، ومحمد جمال النتشة، وأنس رصرص، وفراس أبوشرخ، وعيسى الجعبري، ومحمود شبانة، ومنذر الجعبة، ومازن النتشة، وعزام سلهب، كما صادرت تسجيلات كاميرات المراقبة في عدة مناطق.

الإحتلال الإسرائيلي شمال رام الله الاحتلال مدينة الخليل

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