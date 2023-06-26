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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

النجاري: فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية في عهد السيسي

مصطفي النجاري
مصطفي النجاري

قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية، وكان له اهتمام كبير بالقطاع الزراعي وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أنه قام بعمل العديد من المشروعات التنموية والتي ساهمت في زيادة الصادرات المصرية، وغزت جميع الأسواق العالمية.

وأوضح النجاري، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أنه كان هناك توسع كبير في استصلاح الأراضي الزراعية وأهمها مشروع توشكى الخير والذي تم إنشائه في جنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة والذي يعد أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة مبدئية 300 مليار جنيه، ومشروع الـ350 ألف فدان في مشروع مستقبل مصر، وكذلك مشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان، لافتاً إلى زيادة تلك المساحات من خلال تلك المشروعات ساهم في زيادة الصادرات المصرية وتم فتح أسواق جديدة على مدار الأعوام السابقة.

وأضاف مصطفي النجاري، أن الرئيس السيسي  اتجه إلى الزراعات التعاقدية وطرح أسعار مجزية للفلاح خصوصا محصول القمح والذرة وقصب السكر والبنجر وفول الصويا وعباد الشمس، كما أنه عمل على تسعير قناطير القطن قبل زراعته في عام 2019، مما شجع الفلاح على زيادة الرقعة الزراعية من محصول من أهم المحاصيل في مصر، حيث إن القطن يساهم في الاقتصاد القومي بشكل كبير، بالإضافة إلى استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية .

وأكد النجاري، أنه تم التوجه نحو عمل مراكز تجميع ألبان في الدلتا مما يوفر الفاقد ويزيد من تحسن النوعية حيث استهداف تطوير 826 مركز لتجميع الألبان، وكذلك زيادة الطاقات التخزينية من السلع الأساسية بصورة تزيد من حد الكفاية حتى 6  أشهر دعم الاستثمار الزراعي من خلال مبادرات تمويل بفائدة 5% حتى 11%.

مصطفي النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئسة الجمهورية أهتمام كبير بالقطاع الزراعي

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