بزيادة 3.3 مليار دولار.. النجار: مصر أصبحت تحتل مرتبة كبيرة في الصادرات الزراعية

قال هشام النجار، نائب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الصادرات المصرية شهدت طفرة كبيرة منذ عام 2013، مشيراً إلى أن تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة، أشار إلى أن قيمة صادرات مصر من الخضروات سجلت 11 مليارا و182 مليون دولار خلال الـ9 سنوات الماضية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي اهتم بشكل كبير بالقطاع الزراعي خلال الفترة الماضية، من خلال التوسع في المشروعات الزراعية والتي كانت السبب وراء زيادة الصادارت المصرية.

وأوضح النجار، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن الموسم التصديري فى الفترة من سبتمبر 2012 وحتى نهاية أغسطس 2013، حقق 13.57 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، مقابل 9.46 مليار جنيه خلال الموسم السابق.

كما بلغت صادرات مصر الزراعية خلال العام التصديري 2014 حوالي 15.2 مليار جنيه زيادة في قيمة الصادرات الزراعية قدرها نحو 700 مليون جنيه خلال عام 2014.

كما بلغت صادرات مصر الزراعية 1.14 مليار دولار خلال العام التصديري 2015، كما بلغت صادرات مصر الزراعية خلال العام التصديري 2016، 4.8 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية في 2016.

وكشف أن حجم الصادرات الزراعية خلال 2017 بلغ 2.4 مليار دولار، وقد بلغت حجم صادرات مصر خلال العام التصديري 2018 بلغت 4.9 مليار دولار، وقد تراجعت بشكل طفيف خلال العالم التصديري 2019 لتسجل 2.4 مليار دولار 2020.

وشهدت الصادرات الزراعية المصرية طفرة كبيرة خلال الموسم التصديري 2020 لتسجل 2.4 مليار دولار، وقد شهدت الصادرات الزراعية المصرية طفرة كبيرة خلال الموسم التصديري 2021 لتسجل 2.7 مليار دولار، كما شهدت صادرات مصر الزراعية عام 2022 طفرة كبيرة في الصادرات لتسجل 3.3 مليار دولار وبزيادة حوالي 800 ألف طن عن العام الماضي.