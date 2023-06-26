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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يوسف القعيد لـ"الشاهد": ثورة 30 يونيو استرداد وطن بأكمله تم السطو عليه

يوسف القعيد
يوسف القعيد

قال الكاتب الصحفي والروائي يوسف القعيد، إن ما يخشى على الدولة منه هو الأمية، لأنها الباب الذي يتسلل منها الجماعة لأن لديهم تلفزيونات تخرج من أسطنبول والتي غادروها مؤخرًا وذهبوا للندن وباريس وروما.

وأضاف "القعيد"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فيدل كاسترو، اكتشف أن الأمريكان كانوا يطالونه بسبب الأمية فأوقف التعليم في كوبا عام كامل من أجل أن يحتفل بمحو أمية آخر كوبي، متمنيًا أن يعيش ليرى هذا اليوم في مصر.

وتابع، أن الأمية تحتاج إلى شغل كبير، ويوجد جهاز محو الأمية، ويعمل ولكن يجب أن يكون هناك قرار من الرئيس السيسي يحدد فيه فترة للقضاء على الأمية لأنها حجر الزاوية. 

توصيفه لثورة 30 يونيو

وأكد أن ثورة 30 يونيو هي استرداد مصر، واسترداد وطن بأكمله تم السطو عليه في غفلة من الزمن وسرقة سنة من عمره، ولكن الله فوض لنا من أنقذنا من هذه الكارثة ومن استمرارها وتعايشنا معها. 

يوسف القعيد 30 يونيو استرداد وطن السطو عليه الامية

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