يوسف القعيد لـ"الشاهد": حياة كريمة تشكل فاصلًا مهمًا فى تاريخ الريف المصرى

قال الكاتب الصحفي والروائي يوسف القعيد، إن 30 يونيو مستمرة حتى الآن ويوجد شيء الكل يتحدث عنه في الإعلام ولا يدرك أهميته سوى أبناء القرى وهو تبطين الترع.

وأضاف "القعيد"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حجم المياه الفاقد من الترع والقنوات في الريف وصعيد مصر بحجم ما يروى به 10 مرات، مشيرًا إلى أن فكرة التبطين عبقرية ولم نقف أمامها ولم نحتف بها بالقدر الذي تستحقه.

وتابع، "أدين نفسي والآخرون لأننا لم نهتم بهذا المشروع لأن الأرض والمياه هما مصدر الحياة وهما الأساس".

أهمية مشروع حياة كريمة

وأكد أن مشرع حياة كريمة شديد الأهمية ووصل للناس ومقياس المشاريع ليس في الحديث عنها ولكن المستفيد يخرج ويتحدث عن استفادته منها، رغم أن المصري لديه حساسية تجاه من يقوده ولكن حياة كريمة تشكل فاصلًا مهمًا في تاريخ الريف المصري وأثرها الاجتماعي والاقتصادي والنفسي مستمر معنا طوال السنوات القادمة.