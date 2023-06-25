يوسف القعيد لـ"الشاهد": رفضت جميع الدعوات لمقابلة المعزول مرسي

قال الكاتب والروائي يوسف القعيد، إنه تلقى أكثر من دعوة لمقابلة الرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أنه لم يستجب لأي منها.

وأضاف “القعيد” خلال حواره لبرنامج "الشاهد" للإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "رفضت رفضًا قاطعًا لقاء محمد مرسي، وتواصل معي عدة أشخاص لكن موقفي كان واضحًا".

وتابع: "لو رئيس أنا متوافق معه ويحقق مصالح لمصر لن أتردد في مقابلته، إنما أنا رفضت لقاء مرسي لأني شعرت أنهم مغتصبين الوطن والحضارة ويقولون كلامًا ويفعلون عكسه".

واستكمل: "حرام هذه الجماعة تكون في الاتحادية وتحكم دولة بحجم مصر".

كما أشار القعيد إلى أن عام حكم الإخوان كان عامًا كاشفًا لمواقف الكثير من المثقفين الذي كانوا في مصر أو تركوها وذهبوا إلى أوروبا".