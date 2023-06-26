أبرز كتابات الدكتور محمد أبو الغار الحائز على جائزة النيل

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي، عن فوز الدكتور محمد أبو الغار، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة، بجائزة النيل في العلوم التكنولوجية المتقدمة.

ونرصد في التقريرالتالي أهم وأبرز الكتب التي قدمها الدكتور محمد أبو الغار للمكتبة العربية.

يهود مصر من الازدهار إلى الشتات

يعد الكتاب بمثابة وثيقة ومرجع رئيس لقراءة تاريخ اليهود في مصر، فقد تضمن الكتاب العديد من المراجع، والكتب العربية والإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى حوارات أجراها مع العديد من اليهود المصريين، ووجه هذه الدراسة إلى القارئ العادي المهتم بتاريخ مصر وبالمواطنة، لذلك اعتمد على تبسيط المادة التاريخية، وتضمين الكتاب صورًا لأماكن وشخصيات يهودية، ونماذج من الصحف اليهودية.

الوباء الذي قتل 180 ألف مصري

الكتاب محاولة لدراسة الإنفلونزا الأسباني في مصر بين العامين ١٩١٨-١٩١٩، والتي أصابت العالم كله بأضرار بالغة وقتلت الملايين.

بالرغم من قلة المصارد فلم يذكر المؤرخين عنه شي ( أحمد شفيق باشا - عبد الرحمن الرافعي) أو في الكتب التاريخية التي تناولت تلك الفترة ( مصر في الحرب العالمية الأولى للمؤرِّخة لطيفة محمد سالم، وكذلك كتاب عفاف لطفي السيد عن تاريخ هذه الفترة).

في بداية الكتاب تحدث عن تاريخ الأوبئة في العالم، ثم في الفصل الثاني عن تطور النظام الصحي في مصر لمحاولة مواجهه الأمراض والأوبئة، وفي الفصل الأخير تحدث عن كوفيد ١٩، وكيف تأثر به العالم.

الفيلق المصري جريمة اختطاف نصف مليون مصري

يسرد كتاب الفيلق المصري " تفاصيل جريمة اختطاف نصف مليون مصري، ويروى كيف طلبت بريطانيا من الحكومة المصرية -في أثناء الحرب العالمية الأولى- إصدار أوامرها إلى مأموري المراكز والعمد بالقبض على شباب الفلاحين، وربطهم بالحبال وترحيلهم مع الجيش البريطاني إلى سيناء وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق وغرب تركيا وجزر اليونان وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا؛ ليقوموا بأعمال شاقة مثل بناء خط سكة حديد وتحميل وتفريغ السفن، وبالفعل تم ترحيل ما يقدر بحوالي 530 ألف فلاح حين كان تعداد مصر 12 مليون نسمة، وقٌتل منهم حوالي 50 ألف فلاح أي 10 % من فلاحي مصر!.

ولمّا غاب الفلاحون عن الأرض نقص المحصول وارتفع ثمن الغذاء؛ فحدثت مجاعات في مناطق من مصر، وكان سوء معاملة الإنجليز للفلاحين وضربهم بالكرباج واهانتهم سببًا في غضب عارم على السلطة التي أجبرتهم على الالتحاق بفيلق الفلاحين، وأدى ذلك إلى انتفاضات في مناطق متعددة عام 1918، سريعًا ما تحولت إلى ثورة التحمت مع ثورة المدن بقيادة سعد زغلول عام 1919 لتكون الثورة في الريف أشد عنفًا، وفي النهاية تم إلغاء الحماية وإعلان دستور وبرلمان لمصر وطرد المستشارين البريطانيين، وإن استمر بقاء الجيش الإنجليزي.

أما عن محمد أبو الغار؛ أستاذ بكلية طب قصر العيني، حاصل على جائزة الدولة التقديرية في الطب، وله كتب وأبحاث هامَّة منشورة في كبرى المجلات العلمية في الطب، وهو أول من أدخل علم الأجنَّة وتكنولوجيا أطفال الأنابيب في مصر، وله عدد من الكتب في مجال الثقافة والفن والتاريخ، بالإضافة إلى مئات المقالات في الصحف والمجلات.