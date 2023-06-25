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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق الشناوي عن تصريحات أمير كرارة: كيف نشاهد فنانا لا يسمع الموسيقى؟

طارق الشناوي
طارق الشناوي

انتقد طارق الشناوي، الناقد الفني، تصريحات الفنان أمير كرارة، أنه لا يشاهد التلفزيون ولا يدخل سينما ولا يسمع موسيقى.

وقال الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "أنت لو مذيع أو فنان ولا تشاهد الأفلام ولا تسمع الموسيقى ولا تذهب للحفلات، كيف أشاهدك؟".

وأضاف: "توجد كلمة لويليام شكسبير في مسرحية يوليوس قيصر، احذر منه إنه لا يحب الموسيقى، مش ممكن يكون أمير كرارة بيمثل ويدخل ستوديو وهو لا يسمع أغاني ولا يذهب لحفلات".

وأردف: "تصريح غريب، لا علاقة له بالصراحة، لا يمكن أن تكون فنانا، وأنت لا تشاهد الفن، الصحفي لو مبيسمعش أغاني ولا يشاهد أفلام حتى لو صحفي جريمة، تشك في ذائقته".

أمير كرارة الناقد السينمائي طارق الشناوي

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