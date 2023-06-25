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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

هل يُجزى المُضحى وأسرته عن الأضحية؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

د. علي فخر
د. علي فخر

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول هل ثواب الأضحية يشمل جميع الأسرة أم فاعلها فقط؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "الله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نذبح أضحية، طيب لما نيجى نضحى كل واحد يجى يضحى عن نفسه، هنا فى خلاف بين العلماء، والمعمول به فى الديار المصرية أن كل من ضحى يشمله ثواب الأضحية وأهله، وهذا رأي السادة المالكية".

وتابع: "أما الرجل إذا ضحى عن نفسه وأراد أن يشرك معه مما تتوافر فيهم شروط ثلاثة، الأول أن يكونوا من ساكنين معه، وأن يكونوا من أقاربه وإن بعدت درجة القرابة، وأن يكون منفق عليهم، فهذا سيجعلهم يفوزون بالثواب معهم، والأضحية شعيرة من شعائر المسلمين للتقرب إلى الله".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

https://www.youtube.com/watch?v=O1hSxLuK2PI

 

ثواب الأضحية الإفتاء المصرية ذبح أضحية فتاوى الناس

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