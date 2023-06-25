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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نقيب الزراعيين: ما أحدثه الرئيس السيسي في الدلتا الجديدة سد عالي جديد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، على مشروع إطلاق المياه في أكبر نهر صناعي في العالم بالدلتا الجديدة، قائلًا إن ما أحدثه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدلتا الجديدة هو سد عالي جديد.

وأضاف نقيب الزراعيين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد" أنه كان في زيارة إلى دولة العراق، مؤكدًا أن الجميع هناك يتحدثون عن إنجازات مصر في المشروعات الزراعية.

وأشار إلى أن كل الأشقاء العرب يشيدون بتجربة مصر في توفير الأمن الغذائي والمشروعات القومية.

وتابع: "السد العالي عندما تم إنشائه وفّر حوالي 3 ملايين فدان، وما تم إنجازه حاليًا بالدلتا الجديدة يعد بمثابة سد عالي جديد، حيث يوفر حوالي 3.5 ملايين فدان" موجهًا الشكر للرئيس السيسي على هذا الجهد الكبير.

وأكد نقيب الزراعيين أن هناك إرادة سياسية وإن لم يكن هناك استقرار أمني وسياسي في مصر كان لا يمكن أن يتحقق هذا المشروع وغيره.

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