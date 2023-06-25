منظم رحلة جوارديولا في مصر: سأل عن الأهلي

قال صلاح عتريس، صاحب شركة السياحة المنظمة لرحلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا إلى مصر، إن الشركة دخلت في منافسة مع دولتين كانا يخططان للفوز بزيارة جوارديولا.

وأضاف عتريس خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” المُذاع على قناة “الحدث اليوم” أن خبرات الشركة في التعامل مع زيارة المدرب الإسباني لمصر ساعدت في عمل دعاية رائعة لمصر، موجهًا الشكر لهيئة تنشيط السياحة على دعم الشركة في تلك الزيارة.

وتابع: "برنامج جوارديولا هو أكبر تحدي خلال مسيرتي في السياحة، حضرنا للبرنامج لأكثر من شهرين، عملنا برنامج مميز جدًا، واستغلينا فيه جميع نقاط الجذب الموجودة في مصر".

واستكمل: "بمساعدة وزارة الآثار قدرنا نعمل زيارة خاصة في وقت مبكر جدًا لمنطقة الأهرامات، وتم إعطائه مفتاح المنطقة لكي يدخل كأول شخص، وأمس كان هناك عشاء رومانسي على أضواء الشموع في معبد الأقصر وكان مبهرًا، وأيضًا حرصنا على مراعاة الخصوصية والسرية التي كان يبحث عنها جوارديولا".

وواصل: "حديث جوارديولا عن النادي الأهلي أسعدني جدًا، وهو سأل عن الأهلي وقابل العديد من جماهير الأهلي في الشوارع".