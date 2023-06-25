للجنايات.. إحالة المتهمين بترويج مخدر الآيس بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، اليوم الأحد، إحالة المتهمين بترويج مخدر الآيس بمدينة نصر لمحكمة الجنايات.



وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق بمدينة نصر بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.



كانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان وبحوزتهما "كمية من مخدر الآيس وزنت 2 كيلو ونصف وفرد محلى وعدد من الأقراص المخدرة وسلاح أبيض "مطواة".

وبمناقشة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.