"ع الزيرو ومرعي البريمو".. موجة هائلة من الأفلام تعرض وتستأنف التصوير بعد العيد

أيام قليلة تفصلنا عن موسم عيد الأضحى المبارك، لتبدأ معه المنافسة السينمائية الشرسة بين كبار نجوم الصف الأول، حيث يشهد هذا العام موسم قوي من الأعمال السينمائية المختلفة، وفور انتهائه يبدأ موسم جديد من الأفلام خلال صيف 2023.

ويرصد “ الدستور” خلال السطور التالية تفاصيل الأعمال الفنية التي أعلن عن خروجها من موسم عيد الأضحى لضيق الوقت واستئنافها بعده، ونكشف عن موجة هائلة من الأفلام الجديدة تبدأ وتستأنف التصوير بعد العيد مباشرة.



ع الزيرو

يواصل صناع فيلم "ع الزيرو" للنجم محمد رمضان تصوير العمل على قدم وساق، ويكثف المخرج ماندو العدل عدد ساعات تصوير العمل سعيًا منه لإنهاء كافة المشاهد خلال ايام قليلة، ليعرض خلال الفترة المقبل وتحديدا بعد انتهاء موسم عيد الاضحى.

وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن محمد رمضان انتهى من تصوير كافة مشاهده، ولم يتبق سوى مشاهد قليلة لباقي أبطال العمل، ويسعى المخرج لإنهائها خلال الأسبوع المقبل، ويتفرغ بعد ذلك لوضع اللمسات الأخيرة، ليصبح العمل جاهز للعرض، ويناقش قضية هامة وهي الإتجار بالأعضاء البشرية في إطار اجتماعي لايت، ويعد العمل التعاون الأول بين محمد رمضان والفنانة نيللي كريم.

ويخوض بطولة فيلم "ع الزيرو" كل من النجم محمد رمضان، الفنانة نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، إسلام إبراهيم، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وكذلك مجموعة من ضيوف الشرف وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل



أبو نسب

خرج فيلم “أبو نسب” من المنافسة السينمائية لموسم عيد الاضحى المقبل، نظرا لضيق الوقت ومواصلة صناعة تصوير المشاهد الأخيرة منه، على أن يطرح بالسينمات خلال موسم الصيف المقبل.

وينتمي العمل لأعمال الكوميديا، ويقع “إمام” في غرام الفنانة ياسمين صبري خلال أحداث الفيلم، حيث تظهر بدور شخصية لايف كوتش “مدربة تنمية بشرية” كوميدية وتقابله ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية لتنتهي علاقتهما بالزواج.

فيلم “أبو نسب” بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي “جحيم في الهند” عام 2016 و “ليلة هنا وسرور” عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

مرعي البريمو

يعكف المخرج سعيد حامد خلال الوقت الحالي على مونتاج فيلم “مرعي البريمو” الذي يخوض بطولته الفنان محمد هنيدي، بعدما انتهوا من تصويره خلال الفترة الماضية.

ويعود هنيدي بفيلم مرعي البريمو للتعاون مع المخرج السوداني سعيد حامد بعد ما يقرب من 19 عامًا، منذ فيلم يا أنا يا خالتي، الذي ظهر خلاله هنيدي بالزي النسائي وجسد شخصية الخالة نوسة ليناقش من خلال الفيلم الدجل والشعوذة.

ولم يستقر صناع العمل على موعد محدد لطرحه، فمن المفترض طرحه فور انتهاء موسم عيد الاضحى أي خلال موسم الصيف الجاري، وإن لم يسعفهم الوقت سيتم عرضه خلال موسم رأس السنة الجديدة.





فوي فوي فوي

يطرح فيلم “فوي فوي فوي” في دور العرض السينمائى يوم 6 يوليو المقبل، بعدما طُرح البرومو الدعائى الأول للفيلم والذى ظهر فيه محمد فراج بمفرده، وكشف أن قصة الفيلم مستوحاة من أحداث حقيقية، وأن فريق من الممثلين يقدمون لنا قصة تنبض بالحياة.



فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه الدسوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، وتدور أحداثه حول حسن، حارس أمن يعيش حياة فقيرة مع والدته في مصر يحلم بالسفر والعيش في الخارج، في أحد الأيام تعثر في رياضة غامضة مثل كرة القدم العمياء، وقرر بمكر أن يتظاهر بأنه رجل ضعيف البصر لينضم إلى فريق قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا.

مطرح مطروح

أعلن صناع فيلم “مطرح مطروح” عن عرض الفيلم يوم 19 يوليو المقبل، والذي يخوض بطولته النجم محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية بويكا، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

وتدور أحداث فيلم مطرح مطروح في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد النجم العالمي سكوت أدكنز، الشهير بـ بويكا، خلال الأحداث شخصية شاب أجنبي يدخل في شجار مع عدد من صناع الفيلم، في إطار من الأكشن، إذ يظهر في مصر ولديه العديد من الأصدقاء، إلاّ أنه يدخل في عديد من الصراعات الممتلئة بالإثارة.

وش في وش

يستكمل صناع فيلم “ وش في وش” مشاهد العمل المتبقية، فور انتهاء موسم العيد الأضحى، ومن المقرر طرحه خلال موسم الصيف المقبل.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.

وهو من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، والعمل إخراج وليد الحلفاوي.