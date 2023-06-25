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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يدشن مبادرة "100 يوم صحة"

100 يوم صحة
100 يوم صحة

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد، بتدشين مبادرة 100 يوم صحة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية على مستوي الجمهورية والتي تستمر لمدة 100 يوم وتقدم خدماتها بالمجان.
 

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور تامر الطنبولي مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، والدكتور أحمد الخواجة مسؤول المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالدقهلية، والدكتورة علياء أبوالسعود مدير القوافل العلاجية بالدقهلية.
 

وأشار "المحافظ" الي أن رئيس الجمهورية أطلق العديد من المبادرات الصحية المتنوعة من أجل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في جميع التخصصات مثل (دعم صحة المرأة - فحص الأمراض المزمنة - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية).
 

وأكد على أن المبادرات الصحيه التي تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي لم تشهدها علي مر تاريخها مثل مبادرة علاج فيرس سي و 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات .
 

وأوضح " المحافظ " بأن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بالدقهلية تضم 500 نقطة ثابتة و320 نقطة متحركة للوصول إلى أهالينا في القري لتقديم الخدمات الطبية لهم، مشيرا إلى أن الحملة تضم فرق طبية متكاملة وعيادات متنقلة للكشف وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية.
 

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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية مبادرة المستشفيات

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