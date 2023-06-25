استشارى طرق: مصر تتحول إلى مركز رئيسى للتوزيع بالشرق الأوسط قريبًا

قال عماد نبيل، استشاري الطرق والنقل، إن مصر عقدت العديد من الاتفاقات مع الدول العربية، ومنها اتفاقية المشرق العربي، واتفاقية الإسكو مع إفريقيا والهدف هو خط التجارة من بغداد إلى كازابلانكا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المراقب" مع الإعلامية دينا سالم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تدخل في سلسلة الإمدادات لتصبح مركزًا رئيسيًا للتوزيع في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار "نبيل" إلى أن الطريق يبدأ من ميناء العريش البحري وحتى منفذ طابا البري، من خلال نقل سكك حديدية ويتم تأهيل مجموعة من الطرق داخل سيناء بالتعاون مع الأردن والعراق التي تنقل بضاعتها حتى رفح ومنها للعريش ومنه يتم نقلها لكافة الأنحاء على البحر المتوسط.

النقل عبر البحرين الأبيض والمتوسط هي أقل في التكلفة

وأكد أن ميزة النقل عبر البحرين الأبيض والمتوسط هي أقل في التكلفة وتكون أسرع وتنتشر في كل المواني بالبحر المتوسط .

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ خط سكة حديد جديد من الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا بطول إجمالي 500 كم، مؤكدًا أن هذا الممر اللوجيستي له عوائد اقتصادية عديدة، كما يخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء.