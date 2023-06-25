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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجه بفتح 8 مجازر مجانا للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى

محافظ أسوان
محافظ أسوان

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لمديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور مدحت رمزى، بفتح المجازر الحكومية بإجمالى 8 مجازر على مستوى المحافظة للقيام بأعمال ذبح الأضاحى فيها بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحت إشراف بيطرى بعيداً عن الذبح بالشوارع وأمام المنازل والأماكن العامة.

وقال المحافظ إنه سيتم تطبيق غرامات فورية فى حالة ضبط أى مخالفات أو تجاوزات من المواطنين فى هذا الشأن، وذلك بهدف الحد من هذه الظاهرة لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية ، وكذا للحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحى. 

وكلف اللواء أشرف عطية أن يتواكب مع ذلك قيام لجنة مشتركة من الإدارة العامة للأمن بالمحافظة والوحدة المحلية والطب البيطرى والصحة والبيئة والجهات المختصة للمرور الميدانى المفاجئ فى الشوارع لمنع الذبح بها ، وتوجيههم إلى المجازر الحكومية ، على أن يتكامل مع ذلك قيام مديرية الطب البيطرى بدعم المجازر بأطقم الأطباء البيطريين لتعمل على مدار الـ24 ساعة لتقديم خدمات ذبح الأضاحى بشكل كامل ، وأيضاً التوعية الإرشادية المطلوبة. 

ووجه المحافظ بضرورة تواجد الأطباء البيطريين بكل إدارة لإجراء الكشف على أى أضحية للإطمئنان على سلامتها ، وكذا تكثيف الحملات التفتيشية لإعدام أى لحوم أو دواجن أو خلاف ذلك غير صالحة للإستهلاك الآدمى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. 

 ومن جانبه أوضح الدكتور مدحت رمزى أنه بناءً على توجيهات محافظ أسوان فقد تم إلغاء جميع الأجازات للعاملين بالمديرية ، ومتابعة أعمال النظافة والتطهير لجميع المجازر ، مع تكثيف حملات التفتيش على محلات الجزارة ، والإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية. 

وطالب بضرروة توجه المواطنين سواء لمديرية الطب البيطرى بأسوان أو الإدارة البيطرية التابع لها المجزر الذى يقع فى نطاقه لتقديم أى شكوى أو استفسار يتعلق بالأضحية وذلك للتعامل السريع معها، ووضع الحلول الفورية لها.

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