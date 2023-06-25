خبير اقتصادى: تاريخ العلاقات المصرية الهندية ممتد لخمسينيات القرن الماضى

قال محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن ما يربط مصر بالهند هي علاقات متجذرة وتاريخية تعود لخمسينات القرن الماضي، وكلتا الدولتين تعتمدان على بعضهما وهناك تفاهم عما تحتاجه كل منهما ومصر لديها تصديرات هامة تحتاجها الهند.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المراقب" مع الإعلامية دينا سالم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العلاقات زادت عمقًا بسبب تعاون مصر على شراء اللقاحات من الهند خلال فترة كورونا، واتسعت رقعة الصادرات والواردات وزاد حجم التبادل التجاري وتخطى 6 مليارات دولار وهو رقم مثمر في الوقت الحالي وتطلع لوصوله إلى 12 مليار.

الخريطة الاقتصادية بدأت تتشكل لكل دول العلم منذ أزمة كورونا

وأشار إلى أن الخريطة الاقتصادية بدأت تتشكل لكل دول العلم منذ أزمة كورونا وكل دولة تبحث عن مصادر التقارب مع الدول الأخرى فضلا عن أنها تعتمد على بعض الصادرات والفكرة تعول على أن عمق العلاقة بين الدولتين ينعكس أثره على العلاقات الاقتصادية فترتفع ويكون هناك علاقة بين الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة مما يؤدي لتطور الميزان التجاري.