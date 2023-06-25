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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى: نستعد لرفع توصيات «الجمعيات الأهلية» للرئيس

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

قال النائب طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن مناقشات ملف العمل الأهلى أثمرت عن توصيات لتعديل القانون المنظم للجمعيات الأهلية رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩، بما يضمن إزالة العوائق أمام عمل الجمعيات، مشيرًا إلى رفع هذه التوصيات إلى رئيس الجمهورية فور أن يعتمدها مجلس الأمناء.

وأوضح «عبدالقوى»، لـ«الدستور»، أن التوصيات تتضمن وضع اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى والحصول على بعض الإعفاءات الضريبية وإعادة النظر فى الحد الأقصى للتبرعات المخصوم من الضرائب، لحاجة الجمعيات الأهلية لتوسيع العمل التنموى.

وأضاف: «شملت التوصيات تشكيل لجنة عليا للعمل الأهلى والتنموى وإنشاء صندوق خاص للتأمين على الجمعيات وتدريب العاملين بها، وأيضًا التدريب للتعامل مع ذوى الهمم وتأهيل المتطوعين لسوق العمل، وزيادة الإعفاءات للجمعيات التى تقدم خدمات، وتعزيز التحول الرقمى، وتيسير البحوث والدراسات المجتمعية، بجانب السماح مجددًا بتوفيق الأوضاع للجمعيات».

ولفت إلى وجود مشاورات لعقد اجتماع لمجلس الأمناء، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، لبحث توصيات عدد من اللجان واعتمادها، تمهيدًا لرفعها إلى رئيس الجمهورية أولًا بأول، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد استعداده لاعتماد أى توصيات فى اختصاصه تصدر من الحوار الوطنى، وفيما يخص العمل الأهلى فسوف نرفع توصياتنا للرئيس مباشرة الذى سوف يحيل بدوره التعديلات التشريعية إلى مجلس النواب.

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