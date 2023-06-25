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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

حفلات وورش حكى.. برنامج فعاليات "بيت السنارى" خلال يوليو القادم

بيت السناري بحي السيدة
بيت السناري بحي السيدة زينب

ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، خلال شهر يوليو القادم، عدد من الأنشطة والندوات والفعاليات الثقافية المتنوعة.

أجندة فعاليات بيت السناري

ويتضمن برنامج فعاليات شهر يوليو، حفل توقيع كتاب "البحث عن السعادة.. رحلة في التفكير الصوفي وأسرار اللغة" للدكتورة ريم بسيوني، في يوم 8 يوليو في تمام الساعة 7 مساءً.

وفي يوم الثلاثاء 11 يوليو، ينظم بيت السناري، أمسية شعرية للدكتور والشاعر محمود تيمور، والإعلامي أيمن عدلي.

أما في يوم الخميس 13 يوليو، فيستضيف بيت السناري، حفل فريق ميكروفون للموسيقى والغناء.

وفي يوم الأحد 16 يوليو، على موعد مع ورشة حكي وقراءة تفاعلية للأطفال، في تمام الساعة 11 صباحًا.

عن بيت السناري

تم بناء القصر في منطقة السيدة زينب، ملكًا لإبراهيم كتخدا السناري؛ وهو أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة.

 تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ مع مجئ الحملة الفرنسية لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد، كانت أهم نتائجها كتاب "وصف مصر".

وقرر الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، تسليم منزل السناري للمكتبة التي بدأت في تجهيزه بهدف تحويله إلى منفذ ثقافي مهم بحي السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي والفني والعلمي في المناطق المحيطة به، ولتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة العامة، من خلال إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية مثل المعارض والندوات والمنتديات وورش العمل والعروض المسرحية، كما تعقد به أيضًا حلقات نقاشية علمية حول مستقبل العلوم والمعرفة وحفلات توقيع الكتب وأمسيات شعرية وفنية وغيرها من الفاعليات الثقافية المهمة.

البحث عن السعادة الفعاليات الثقافية بيت السناري الأثري حي السيدة زينب ورشة حكي

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