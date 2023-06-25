إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء بمركزى مطاى والمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي دون ترخيص، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، واصلت تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء العشوائي على الري والصرف والبناء فى المهد، حيث نفذت تحت إشراف على الكيال وفضل الجبالى نائبا رئيس المركز إزالة ٤ حالات تعد بقريتي أبوعزيز وسيلة الغربية، منها إزالة ٣ حالات تعد في المهد بقرية أبوعزيز علي مساحة ٢ قيراط، بحضور رئيس القرية ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعية الزراعية، كما تمكنت الوحدة المحلية بقرية منبال من إزالة حالة تعدٍ داخل الحيز على نفقة المخالف في حضور رئيس القرية ومسئولي التنظيم، مشيرا إلي مواصلة الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي؛ للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون.

وأضاف اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم رصد وإزالة ٣ حالات تعد على أرض زراعية وبناء مخالف للقانون الوزاري بحي غرب المدينة وطوخ الخيل، حيث تمكنت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل بالإزالة الفورية لحالات التعدي على الأراضي الزراعية علي مساحة قيراط و١٢سهما، وتم تحرير محضر بالواقعة حيال المخالفين وأيضا تم فك شدة خشبية بتقسيم شادي بحي غرب المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة حفاظا على تطبيق القانون الوزاري بلا تهاون مع أحد وحفاظا على الرقعة الزراعية، مشيرا إلي أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات محافظ المنيا، والتي شدد خلالها علي عدم التهاون والتصدى الفورى بكل قوة وحسم لأي شكل من أشكال التعدي، ومخالفة القوانين والتعامل الفورى معها، وإحالة المخالف للنيابة العامة.

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