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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هشام الغزالى: "100 يوم صحة" تبدأ من الشرقية وأسوان

حملة 100 يوم صحة
حملة 100 يوم صحة

قال الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام ورئيس اللجنة العليا للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إن الهدف من إطلاق مبادرة 100 يوم صحة، هو دعم شعور المواطن بمبادرات الرعاية الصحية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، والمذاع عبر فضائية "cbc"، أن مبادرة صحة المرأة بدأت منذ 3 سنوات، وقدمت 36 مليون خدمة للسيدات.

حملة 100 يوم صحة

وتابع "الغزالي" أن وزير الصحة شدد على شمول حملة "100 يوم صحة" لكل الخدمات بالمبادرات السابقة من طب وقائي وتطعيمات، مؤكدًا أن كل الكشف والتحاليل والأشعة والعلاج بالمجان، وهذا يجعل السيدة مطمئنة.

وأشار إلى أن الحملة تضم كل المحافظات وتبدأ من الشرقية وأسوان وبعدها تجوب الـ27 محافظة في 100 يوم.  

هشام الغزالي اللجنة العليا للمبادرة مبادرة 100 يوم صحة الشرقية أسوان طب وقائى

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