أبرزهم "جوارديولا".. مصر قبلة مشاهير العالم في يونيو

أصبحت مصر كعادتها قبلة لمشاهير العالم سواء فى مجال الرياضة أو الفن أو السياسة أو مشاهير السوشيال ميديا الذين قرروا اختيار مصر دون غيرها لقضاء عطلتهم فيها.

وفود رفيعة المستوى من دول مختلفة تزور مصر

وخلال شهر يونيو الجارى زار مصر عدد من وفود رفيعة المستوى تتضمن كل من المملكة العربية السعودية وبنجلاديش وتركيا وتم تنظيم زيارة لهم إلى منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف القومي للحضارة المصرية.

رئيس موريتانيا يزور المتحف القومي للحضارة المصرية

كما زار مصر خلال شهر يونيو الجارى الرئيس محمد ولد الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والذى حرص على زيارة المتحف القومى للحضارة المصرية، وقد أعرب الرئيس عن سعادته بزيارة هذا الصرح العظيم الذي يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة به، وما تحكيه عن تاريخ مصر العريق على مر العصور .

كما حرص جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، على زيارة المتحف القومى للحضارة المصرية .

وأعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية عن إعجابه بالقطع الأثرية المعروضة، وخاصة تلك الموجودة بالقاعة الرئيسية حيث انبهر بالقطع الأثرية الخاصة بالطب والتي تشهد علي براعة المصريين القدماء لاسيما الطرف الصناعي لقدم إحدى أميرات مصر القديمة، كما أعرب عن سعادته برؤية المومياوات الملكية التي أبهرت العالم كله أثناء نقلها في موكب مهيب قبل عامين، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم للمتحف بالتقاط العديد من الصور التذكارية.

المدرب الإسباني بيب جوارديولا وأسرته قررا قضاء عطلتهم الصيفية بمصر

كما اختار المدرب الإسباني بيب جوارديولا وأسرته قضاء عطلتهم الصيفية بمصر، وتم تنظيم زيارات لهم بكل من أهرامات الجيزة والمتحف القومي للحضارة المصرية، والأقصر وزيارة المعابد الأثرية وبعد ذلك استكملوا برنامجهم السياحى بأسوان.

فيديوهات نويل تغزو مواقع التواصل الاجتماعى

ومن بين المشاهير الذين جاءوا إلى مصر خلال شهر يونيو البلوجر الألمانى الشهير نويل روبرتسون، صاحب الرقصة الشهيرة، حيث قدم فيديوهات برقصته الشهيرة فى العديد من المناطق داخل مصر بمحافظة أسوان وفى منطقة الحسين وداخل المتحف المصري الكبير.

واستغلت هيئة تنشيط السياحة تواجده وتم التعاقد مع البلوجر الالمانى ليتم تصوير نحو 15 فيديو وتم وضعها على صفحات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعى وصفحات البلوجر، وقد لاقت فيديوهات نويل روبرتسون التي قام برفعها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” مشاهدات تصل إلى نصف مليون من متابعيه، معلقا عليها: “أنا أحب مصر”، ويصل عدد متابعى نويل على “إنستجرام” نحو ما يزيد على 4 ملايين متابع.