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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"تنظيم الاتصالات" يقر مواعيد عمل شركات المحمول خلال عيد الأضحى

الجهاز القومي لتنظيم
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لتكون كالتالي:


أول أيام عيد الأضحى (الأربعاء 28 يونيو 2023): إجازة لجميع منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات ما عدا منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية والمطارات والموانئ.


واعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى (الخميس 29 يونيو 2023): يتم العمل بالمواعيد الصيفية على النحو التالي:


• طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.


• يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.


• يوم الجمعة: من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.


وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية والمطارات والموانئ بالمواعيد المقررة بتلك الأماكن.

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