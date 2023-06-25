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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الاتجاهات الحديثة للعلوم التربوية" محور مؤتمر علمي بجامعة أسيوط

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط، المؤتمر العلمي الأول لقسم العلوم التربوية تحت عنوان: " الاتجاهات الحديثة للعلوم التربوية في ضوء التنمية المستدامة ".


وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص جامعة أسيوط على دعم جهود الدولة في مواجهة التحديات التي تواجه العلوم التربوية؛ لتلبية متطلبات التنمية المستدامة، مؤكداً أن العلوم التربوية هي أساس امتلاك المعارف، والمهارات الداعمة؛ لمواجهة التحديات، والتعامل الإيجابي والذكي مع التطورات الراهنة؛ لتلبية متطلبات التنمية المستدامة؛ لوطن طموح يسعى إلى تقديم  تعليم جيد لجميع أبنائه، والمقيمين فيه، ويعزز فرص التعلم لهم مدى الحياة،


وأضاف أن أهمية موضوع المؤتمر تنطلق من رصده للإشكاليات التي تعاني منها العلوم التربوية، واستشراف مستقبلها في ضوء التنمية المستدامة ، والخروج برؤى استشرافية تطويرية للعلوم التربوية.


يأتي المؤتمر تحت إشراف الدكتورة ريهام رفعت المليجي عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة لمياء كدواني رئيس قسم العلوم التربوية ورئيس المؤتمر، وبحضور الدكتورة منال أنور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر، والدكتورة يارا ابراهيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات بالجامعة، وعدد من الطالبات المشاركات في فعاليات المؤتمر .

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IMG-20230625-WA0105
IMG-20230625-WA0106
IMG-20230625-WA0106
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