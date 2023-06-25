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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف يتابع العمل بالمبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في مبادرة (100 يوم صحة) والتي ستستمر لمدة 100 يوم، "والتي انطلقت بداية من اليوم"، حيث يتم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية "مجاناً" وتستهدف الوصول  للمواطنين في أماكن التجمعات، في إطار الخطة القومية للمبادرات الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال حضور تدشين  فعاليات الحملة بأحد المنافذ المتنقلة بشارع عبدالسلام عارف بمدينة بني سويف، تزامناً مع إطلاق المبادرة من العاصمة الإدارية.

وتابع محافظ بني سويف سير العمل بالمبادرة التي تضم فرق طبية متكاملة وعيادات طبية منتقلة؛ للكشف على الأمراض وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية، موجها بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتحقيق المستهدف طوال أيام الحملة، وتكثيف الإعلان والتنويه عنها بمختلف الوسائل واستهداف أماكن التجمعات للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

أوضح  وكيل الصحة د. محمد يوسف، أن الحملة تقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وخدمات دعم صحة المرأة، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، وخدمات مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وفحص المقبلين على الزواج والأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية، وذلك بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي.

كما تفقد المحافظ سيارة إسعاف مجهزة جديدة لتنضم لطاقم الإسعاف المتاح، والذي يمثل دعماً نوعياً للخدمة الصحية، خاصة في مجال الطوارئ، واستمع المحافظ لشرح عن إمكانات السيارة المجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وآلية دعمها لخدمة الطوارئ بالمنظومة الصحية على مستوى المحافظة. 

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الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المبادرة الرئاسية المقبلين على الزواج المستشفيات العامة بني سويف حديثي الولادة

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