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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تواصل ضخ المنتجات والسلع الغذائية بمنافذها بأسعار مخفضة

لحوم بلدية
لحوم بلدية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، من إنتاج الجهات التابعة للوزارة ومراكزها البحثية، بكافة منافذها الثابتة والمتنقلة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي معا لمحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.
ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة زيادة عدد المنافذ الثابتة البالغ عددها 245 منفذا و 32 متحركا بالإضافة إلى المعارض الكبرى، لتوفير السلع الأساسية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة خلال عيد الأضحى المبارك من خلال منافذ الوزارة التابعة لقطاع الإنتاح، والزراعات المحمية، كذلك المنافذ الثابتة في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعى والطب البيطرى بالمحافظات وأيضا المحطات البحثية وقطاع الثروة الحيوانية ومشروع "سيل" وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

وصرح سعيد صالح مستشار وزير الزراعة مسئول ملف المنافذ أن الوزير شدد على ضرورة استمرار الضخ اليومي للسلع والمنتجات الغذائية، ضمن مبادرة من خير مزارعنا لأهالينا،  باسعار مخفضة تنافسية، لمحارب الغلاء وتحقيق توازن في الاسعار بالاسواق، ‏وبجودة عالية، سواء من منتجات الألبان واللحوم والدواجن، والبقوليات والخضر والفاكهة والأسماك، ومنتجات التصنيع الغذائي، وبيض المائدة كما شدد وزير الزراعة على تشديد الرقابة عليها والمعاملة الطيبة للمواطنين.
‏وأضاف "صالح" أن أسعار السلع الأساسية بمنافذ الوزارة كالتالي:
اللحوم البلدي 225 اللحوم الضاني 250 والبطاطس شيكارة 5 كيلو بـ 15 جنيه الكيلو بـ 3 جنيهات، كيلو الأرز 25ج كرتونة البيض 113 جنيه وكافة أنواع اللحوم المصنعة، مشيرا إلى أن المنافذ المتحركة مستمرة في التواجد بالشوارع الرئيسية ذات الكثافة السكانية المرتفعة وأمام المنشآت الحكومية والميادين العامة.

تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي معا لمحاربة الغلاء الزراعة تواصل المنتجات والسلع الغذائية بمنافذها بأسعار

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