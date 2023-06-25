تفاصيل خطة “الداخلية” لتأمين حركة المرور خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

رفعت الإدارة العامة للمرور درجة الاستعداد القصوى والبدء فى توفير أقصى درجات الأمان على تلك الطرق حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

ويأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية برفع درجة الاستعداد القصوى تنفيذاً للخطط المرورية التى اعتمدتها الوزارة بالطرق العامة وخاصة بالمناطق الساحلية بمناسبة احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك ونظراً لما تشهد فترة إجازة عيد الأضحى المبارك من كثافة مرورية على الطرق مع اتجاه المواطنين للاحتفال بالعيد بالمناطق الساحلية للاستمتاع ‏بشواطئها مُستخدمين الطرق الحديثة التى أنشأتها الدولة لخدمة المواطنين واختصار زمن الرحلة.

كما تم تكثيف الخدمات المرورية بكافة الطرق والمحاور وكذا الطرق الساحلية من خلال منظومة ‏متكاملة ومتطورة من كاميرات المراقبة والرصد لمتابعة الحالة المرورية إلى جانب اللافتات الاسترشادية المنتشرة عليها مع تكثيف الارتكازات والأكمنة المرورية الثابتة والمتحركة للتأكد من التزام مرتادى الطرق بالقواعد المرورية، إضافة إلى انتشار الخدمات المرورية لبث الطمأنينة فى نفوس مرتاديها وإلزام الجميع بسرعة محددة.

ويتم متابعة الحالة المرورية على مدار الساعة من خلال غرف عمليات المرور بالتنسيق مع الخدمات المرورية على كل الطرق لسرعة التعامل مع الأعطال فور وقوعها ومنع التكدسات، وتوجيه سيارات الإغاثة المرورية للتعامل الفورى ‏وتسيير الحركة المرورية.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنون بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.