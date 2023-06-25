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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إطلاق حملة "100 يوم صحة" لتقديم الخدمات الصحية بالمجان فى أسيوط

حملة 100 مليون صحة
حملة 100 مليون صحة

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، إطلاق حملة "100 يوم صحة" والتي تستمر لمدة 100 يوم لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية بالمجان في قطاع الصحة والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء، تزامناً مع إطلاق المبادرة من العاصمة الإدارية بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان لتكون نقطة انطلاق لباقي المحافظات.


وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

حضر إطلاق الحملة بديوان عام المحافظة المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور أيمن منصور، مدير عام فرع التأمين الصحي لمنطقة وسط الصعيد، والدكتورة نهى عبدالله، مدير عام الرعاية الأساسية ومسئول المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة، وحسني رجب، مدير العلاقات العامة بمديرية الصحة.


حيث بدأت الفعاليات بتفقد المحافظ الفرقة الصحية بمبنى ديوان عام المحافظة واطمأن على توافر كافة الخدمات الصحية وشاهد أعمال الكشف الطبي على العاملين بالديوان العام وإجراء التحاليل المختلفة لهم وأعمال التوعية والتثقيف الصحي، كما تفقد سيارات القافلة الطبية الشاملة أمام الديوان العام، موجهًا الشكر للقائمين على القوافل وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل.


كما خضع المحافظ للكشف الطبي وإجراء التحاليل الطبية اللازمة ضمن فعاليات المبادرة وتابع أعمال الكشف الطبي على العاملين بالديوان العام واجراء التحاليل المختلفة لهم.

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100 يوم صحة استكمال العلاج إطلاق المبادرة التوعية والتثقيف الحدائق والمتنزهات الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور محمد زين الدين حافظ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية العاصمة الإدارية القافلة الطبية الشاملة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المهندس ياسر عمر

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