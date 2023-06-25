ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيف أنهى مشروع الإسكان الاجتماعي أزمة الوحدات السكنية منذ 2014؟

وحدات الإسكان الاجتماعي
وحدات الإسكان الاجتماعي

ظلت أزمة الإسكان واحدة من أكثر الملفات المؤرقة للحكومات المتعاقبة على مدار العقود الماضية، والتى تحول خلالها الحصول على وحدة سكنية إلى حلم صعب المنال، فى ظل ندرة المعروض من الوحدات السكنية، وارتفاع أسعار المتاح منها، أمام معدلات طلب متزايدة.

وصلت الأزمة إلى ذروتها مع بداية العشرية الثانية من الألفينات، فى ظل الارتفاع المطرد فى عدد السكان، خاصة وأن أكثر من 60 % من سكان الجمهورية من الشباب فى سن الزواج، لترتفع مع الفجوة بين العرض والطلب إلى أكثر من مليونى وحدة سكنية.

ومن هنا جاء قرار الدولة المصرية بإطلاق مشروع الإسكان الاجتماعى، فى عام 2014، والذى تستهدف من خلاله الدولة توفير أكثر من مليون وحدة سكنية بأسعار مدعومة من الموازنة العامة للدولة فى العديد من المدن الجديدة بما يخدم مخطط التوسع العمرانى وحل أزمة توافر الوحدات السكنية.

وبحسب أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة تحت مظلة مشروع الإسكان الاجتماعى بنحو 521.6 ألف وحدة بين عامى 2014 لـ 2022، وبلغ حجم الدعم النقدى الذى تقدمه الدولة لكل مستفيد من وحدات الإسكان الاجتماعى نحو 60 ألف جنيه.

سجل عدد الوحدات السكنية المنفذة ارتفاع مطرد من 19.1 ألف وحدة فى عام 2013/2014 لـ 39.1 ألف وحدة فى عام 2014/2015، ثم 79.5 ألف وحدة فى عام 2015/2016، لتنخفض قليلًا إلى 36.3 ألف وحدة خلال عام 2016/2017.

عاودت الوحدات المنفذة الارتفاع إلى 82.1 ألف وحدة سكنية فى عام 2017/2018، و67.7 ألف وحدة فى عام 2018/2019، و51.2 ألف وحدة عام 2019/2020، و78.3 ألف وحدة فى عام 2020/2021، وصولًا لـ 68.003 ألف وحدة فى عام 2021/2022.

الإسكان الاجتماعى وحدات سكنية فجوة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الاحصاء

الأكثر قراءة

إجابة امتحان مادة الكيمياء لطلاب شعبة علمي بالثانوية العامة 2023

وزير التعليم يوجه بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الكيمياء ونموذج الإجابة

أقدم سنان سكاكين بالإسكندرية: "لازم أجرب على نفسى الأول"

حسين الشحات بعد تجديد تعاقده: "تراب الأهلى ذهب"

أحمد وزوجته نادية المغربية.. قصة نجاح في معرض “فرصتي” بالإسكندرية (صور)

النيابة تستدعى شهود العيان فى واقعة قتل شاب شقيقه وزوجته ببولاق الدكرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى