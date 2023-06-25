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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يعطى إشارة البدء لانطلاق مبادرة "100 يوم صحة"

القاضي يطلق إشارة
القاضي يطلق إشارة البدء لمبادرة 100 مليون صحة بالمجان

شهد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم، انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 يوم صحة" من أمام الديوان العام للمحافظة بكورنيش النيل، والتى تنظمها وزارة الصحة تحت شعار "معاك من أول يوم "، لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للكشف الطبي على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة، بجميع المراكز والقرى والأحياء، وتستمر من الأحد 25 يونيو الجارى على مدار 100 يوم.

وأكد المحافظ على التنسيق الكامل بين مبادرة 100 يوم صحة وكافة المبادرات الرئاسية التى تستهدف تقديم الخدمات الصحية والعلاجية مجانا للمواطنين، والوصول بتلك الخدمات إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا، من خلال إدارة الطب العلاجى والرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة وكافة الجهات المعنية، مشيرا إلى تقديم التسهيلات للعيادات المتنقلة التي ستجوب قرى ونجوع المحافظة وتذليل كافة العقبات للوصول إلى جميع فئات المجتمع في كافة ربوع المحافظة للاستفادة من المبادرة المجانية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تُقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكرى، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وإجراء فحوص وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، وفحص كبار السن، و فحص الأطفال المبتسرين، إلى جانب فحوص أمراض سوء التغذية، مضيفا أنّ خدمات المبادرة يتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، كما سيتم تخصيص فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من مستهدفي المبادرة.

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محافظ المنيا إشارة البدء إنطلاق مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة الخدمات الطبية مجانا ديوان عام المحافظة بكورنيش النيل الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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