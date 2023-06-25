الانتهاء من تهيئة أماكن استقبال بعثة الحج المصرية بصعيد عرفات

تابعت بعثة الحج وصول الحافلات التى تقل ضيوف الرحمن إلى مخيماتهم بعرفات، واكتمال مخيمات حجاج القرعة وتزينت لاستقبال ما يقارب أحد عشر ألف حاج من حجاج القرعة ويتم وضع اللمسات النهائية قبيل التصعيد، فى إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ .

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من جانبه، تفقد رئيس بعثة الحج المصرية مخيمات حجاج القرعة بعرفات لمتابعة وتلبية كل احتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كل السبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، كما نجحت بعثة القرعة فى الحصول على موقع متميز لحجاج القرعة بمشعر عرفات إضافة إلى قربها من جبل الرحمة ومسجد نمرة وموقف للحافلات ملاصق للمخيمات لتيسير عملية النفرة لمزدلفة وإلى مشعر منى.

يأتى ذلك فى ضوء حرص بعثة حج القرعة على بذل طاقاتها وإمكاناتها لتوفير شتى سُبل الراحة لضيوف الرحمن، وتهيئة احتياجاتهم حتى يتمكنوا من أداء نسكهم بكل سهولة ويسر وخشوع، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.