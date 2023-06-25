ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الانتهاء من تهيئة أماكن استقبال بعثة الحج المصرية بصعيد عرفات

مخيمات عرفات
مخيمات عرفات

تابعت بعثة الحج وصول الحافلات التى تقل ضيوف الرحمن إلى مخيماتهم بعرفات، واكتمال مخيمات حجاج القرعة وتزينت لاستقبال ما يقارب أحد عشر ألف حاج من حجاج القرعة ويتم وضع اللمسات النهائية قبيل التصعيد، فى إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ .

 

eews
eews
erer
erer

من جانبه، تفقد رئيس بعثة الحج المصرية مخيمات حجاج القرعة بعرفات لمتابعة وتلبية كل احتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كل السبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، كما نجحت بعثة القرعة فى الحصول على موقع متميز لحجاج القرعة بمشعر عرفات إضافة إلى قربها من جبل الرحمة ومسجد نمرة وموقف للحافلات ملاصق للمخيمات لتيسير عملية النفرة لمزدلفة وإلى مشعر منى.

يأتى ذلك فى ضوء حرص بعثة حج القرعة على بذل طاقاتها وإمكاناتها لتوفير شتى سُبل الراحة لضيوف الرحمن، وتهيئة احتياجاتهم حتى يتمكنوا من أداء نسكهم بكل سهولة ويسر وخشوع، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة. 

الخدمات المقدمة اللمسات النهائية ضيوف الرحمن إلى مخيماتهم بعرفات بعثة الحج المصرية بعثة حج القرعة حجاج بيت الله الحرام رئيس بعثة الحج المصرية صعيد عرفات وزارة الداخلية مشعر منى

الأكثر قراءة

إجابة امتحان مادة الكيمياء لطلاب شعبة علمي بالثانوية العامة 2023

وزير التعليم يوجه بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الكيمياء ونموذج الإجابة

مواعيد غلق البنوك يوميا .. وخلال إجازة عيد الأضحى 1444 هـ

"حضنته عشان تنقذه".. كواليس جريمة الغدر فى بولاق الدكرور

بيب جوارديولا فى "أم الدنيا".. كيف تدعم زيارات الشخصيات العامة السياحة فى مصر؟

والد الأولى على الثانوية العامة بالكويت: حصولها على المركز الأول كان هدفنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى