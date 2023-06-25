حزب "المؤتمر": زيارة رئيس وزراء الهند لمصر تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري

قالت النائبة عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، عن حزب "المؤتمر"، إن زيارة رئيس وزراء الهند لمصر برفقة وفد رفيع المستوى من الوزراء والمسؤولين الهنود، يؤكد عظمة وقوة وثقل مصر دوليا، فالهند من القوى العظمى في العالم.

ولفتت السواركة، إلى أن تحركات ووعي القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن الدبلوماسية المصرية، استطاعت أن تنقل مصر من مرحلة التوازن لمرحلة النفوذ وهو ما جعل كل دول العالم تتسابق على إقامة علاقات وحجم تبادل تجاري واستثمارات في مصر.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الهند دولة واعدة في أكثر من مجال حيوي واستراتيجي مهم والشراكة معها محورية واستراتيجية مهمة، مثمّنة زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين القاهرة ونيودلهي.