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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الداخلية السوري يبحث مع وزير المهجرين اللبناني عودة اللاجئين السوريين

سوريا ولبنان
سوريا ولبنان

بحث وزير الداخلية السوري محمد الرحمون، اليوم الأحد، مع وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، سبل تعزيز التعاون لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأكد الرحمون أن بلاده قدمت جميع التسهيلات اللازمة لتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتعمل على معالجة أوضاعهم بالمراكز الحدودية وحل جميع المشكلات التي تعترضهم.

من جانبه، لفت شرف الدين إلى أن هذه الزيارة تأتي استكمالا للزيارات السابقة وللتطورات الحاصلة، حيث التواصل مع الدولة السورية واجب وضروري للوصول إلى خطوات متقدمة في هذا الملف، وذلك انطلاقا من الخطة التي تم وضعها وتقديمها إلى مجلس الوزراء اللبناني، لتسهيل العودة الآمنة والكريمة للمهجّرين السوريين.

سوريا ولبنان يبحثان عودة المهجرين السوريين بمشاركة الأمم المتحدة

وفي أغسطس الماضي،بحث  وزير الإدارة المحلية السوري، حسين مخلوف، مع وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف، والوفد المرافق، الخطة الموضوعة من الجانب اللبناني لإعادة المهجرين السوريين إلى ديارهم والإجراءات المتخذة من قبل الجانب السوري لتوفير عودة آمنة وسريعة لهم وفق جداول زمنية محددة من قبل الجانبين.

وقال الوزير السوري، إن هناك توافقًا في الرؤية بين الجانبين السوري واللبناني لجهة عودة جميع اللاجئين وليس فقط  15 ألف مهجر شهريًا كما ورد في الخطة التي قدمها الجانب اللبناني، لافتًا إلى أن مراسم العفو التي صدرت، شملت جميع السوريين، إضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات في المناطق الحدودية وتأمين الخدمات للعائدين من نقل وإغاثة ومساعدات إنسانية وطبابة وتعليم وغيرها لتوفير إقامة آمنة ومريحة لهم، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية السورية "سانا".

وطالب الوزير السوري، من منظمات الأمم المتحدة بأن تكون شريكًا فاعلًا في عودة المهجرين، خاصة أن الجانب السوري منفتح للتعاون مع الجانب اللبناني وغيره لتسهيل العودة لجميع المهجرين وأن يكون لهم دور فاعل في إعادة الإعمار. 

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