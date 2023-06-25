العطار لـ«الدستور»: "كاف" أجّل اختيار الأندية المشاركة فى بطولة إفريقيا لـ10 يوليو

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" وافق على طلب اتحاد الكرة بتأجيل اختيار الأندية المشاركة في بطولة إفريقيا إلى يوم 10 يوليو بدلًا من 30 يونيو.

وخاطب اتحاد الكرة "الكاف" لتأجيل اختيار الأندية المشاركة في إفريقيا، ووافق "الكاف" على ذلك.

وفي حال رفض "الكاف"، كان اتحاد الكرة سيختار الأندية المشاركة في إفريقيا بناءً على الدور ووفقًا لنتائج الدور الأول، وهي مشاركة الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، وفيوتشر والزمالك في الكونفيدرالية.

وانتهى الدوري الأول، وحلّ الأهلي في المركز الأول برصيد 37 نقطة، وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 34 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن فيوتشر الذي يحتل المركز الثالث برصيد 34 نقطة، وجاء الزمالك في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

ويحتل الأهلي صدارة الدورى برصيد 65 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز إلا أن الأهلى لعب 25 مباراة فقط فيما لعب بيراميد 30 مباراة، ويأتى في المركز الثالث فيوتشر برصيد 57 نقطة، والزمالك 53 نقطة في المركز الرابع.

وحتى يضمن الأهلى الفوز بالدوري لا بد من فوز أربع مباريات حال فوز بيراميدز بباقى مبارياته ليتوج المارد الأحمر ببطولة الدوري هذا الموسم، ويلعب الأهلي اليوم مع منتخب السويس في دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.